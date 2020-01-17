“الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً

أتاحت المديرية العامة للجوازات، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الحصول على رقم الحدود الخاص بهم من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية.
وأوضحت الجوازات عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه أصبح بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الحصول على رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بـ “أبشر”.
عبر منصة #أبشر الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية من الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات
#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/5kM1L5kjPN
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 16, 2020
وفق “أخبار 24”.