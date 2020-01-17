نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً
17/01/2020   12:26 م

“الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً

+ = -
664

أتاحت المديرية العامة للجوازات، لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الحصول على رقم الحدود الخاص بهم من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه أصبح بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الحصول على رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بـ “أبشر”.

 

وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” تتيح لمواطني دول الخليج الحصول على رقم الحدود إلكترونياً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885083630.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.