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أخبار محلية > “ساما” تُوقف نشاط شركتين في الوساطة بإعادة التأمين
17/01/2020   12:22 م

“ساما” تُوقف نشاط شركتين في الوساطة بإعادة التأمين

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أنها قررت إيقاف نشاط الوساطة في إعادة التأمين لشركتين من الشركات العاملة بالمملكة، مع السماح لهما بالاستمرار في نشاط الوساطة في التأمين.

وأوضحت المؤسسة أنه لوحظ عدم التزام الشركتين بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

ودعت وفق “أخبار 24” جميع المؤمّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة المؤمن لديها في ذلك، وفي حال عدم تجاوبها، التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء عبر موقع (ساما تهتم) على الإنترنتSAMAcares.sa أو بالرقم المجاني 8001256666.

“ساما” تُوقف نشاط شركتين في الوساطة بإعادة التأمين

أخبار محلية
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