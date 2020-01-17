بالفيديو.. هيئة الترفيه تختتم “موسم الرياض” بعروض مبهرة

أقامت الهيئة العامة للترفيه مساء اليوم (الخميس)، الحفل الختامي لفعاليات موسم الرياض.
وشهد الحفل الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي تحت شعار “ليلى أرض الخيال”، تقديم العديد من الفقرات شملت عروض استعراضية مبهرة.
وكان “موسم الرياض” قد انطلق في شهر أكتوبر من العام الماضي بمنطقة “البوليفارد”، وسط مسيرة ضخمة تعتبر أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة.
#موسم_الرياض | أرض الحالمين ليست فقط “تخيّل”، بل واقع في ظل رؤية سمو #ولي_العهد. #ليلى_أرض_الخيال pic.twitter.com/gfnZqlZW8u
— SBC channel (@SBC_Channel) January 16, 2020
وفق “أخبار 24”.