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أخبار محلية > بالفيديو.. هيئة الترفيه تختتم “موسم الرياض” بعروض مبهرة
17/01/2020   12:22 م

بالفيديو.. هيئة الترفيه تختتم “موسم الرياض” بعروض مبهرة

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أقامت الهيئة العامة للترفيه مساء اليوم (الخميس)، الحفل الختامي لفعاليات موسم الرياض.

وشهد الحفل الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي تحت شعار “ليلى أرض الخيال”، تقديم العديد من الفقرات شملت عروض استعراضية مبهرة.

وكان “موسم الرياض” قد انطلق في شهر أكتوبر من العام الماضي بمنطقة “البوليفارد”، وسط مسيرة ضخمة تعتبر أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هيئة الترفيه تختتم “موسم الرياض” بعروض مبهرة

أخبار محلية
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