“المعيوف” يتفق مع الهلال على تجديد عقده.. ويؤكد: أنا ابن النادي ولن أساومه

اتفق حارس الفريق الأول للهلال عبدالله المعيوف مع إدارة ناديه على تجديد عقده؛ حيث قال في تصريحات عقب مباراة فريقه مع الاتفاق بربع نهائي كأس خادم الحرمين، إنه ابن النادي ولن يساومه على شيء، معلناً التوصل لاتفاق حول تجديد عقده.
وأضاف المعيوف: “معي أكثر من لاعب في الفترة الحالية شارفت عقودهم على الانتهاء، لست مستعجلاً على التجديد، والهلال يعرف كيف يقيّم عبدالله ولن أفرض شيئاً على النادي”.
وكان قد فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الھلال أمس (الخميس) على نظیره الاتفاق بھدفین مقابل ھدف، ضمن منافسات كأس خادم الحرمین الشريفین في الدور ربع النھائي. وفق “أخبار 24”.