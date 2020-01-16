قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي والوفد المرافق له، اليوم الخميس بزيارة فعاليات النسخة الثانية من معرض الكويت الدولي للطيران 2020 المقام بدولة الكويت.
وشاهد الفريق الرويلي العروض الجوية لفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات، واطلع على مشاركة الفريق خلال جولته في المعرض، وعلى أبرز ما وصلت إليه التطورات في مجال الطيران وأحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها.
يذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض في سماء الكويت حتى اختتام المعرض يوم السبت 23-5-1441هـ، والذي تشارك فيه الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكبرى شركات صناعة الطيران.
وفق “أخبار 24”.