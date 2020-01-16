في غيبوبةٍ وقلبه معلّق بالقرآن.. فيديو مؤثر لمسنٍ في اللحظات الأخيرة قبل وفاته

رصد مقطع فيديو مؤثر مواطناً مسناً، يتلو القرآن ويرفع الآذان وهو في غيبوبة، وأشار مغردون إلى أنه توفي بعد ذلك.
وأظهر الفيديو العم محسن الذي يزيد عمره على مائة عام، وهو يقرأ سورة الفاتحة وينادي بأذان الفجر “الصلاة خير من النوم”، أثناء تواجده على أحد أسرة المستشفى قبل مفارقته الحياة.
وتفاعل مع الفيديو المتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنه كان يعمل مؤذناً في أحد المساجد لقرابة 40 عاماً متأثرين بحسن الخاتمة.وفق “أخبار 24”.
يبلغ من العمر 120 سنه
كفيف
هذا مقطع للعم محسن رحمه الله رحمة واسعة يقرأ سورة الفاتحة وينادي بالآذان وهو في آخر أيام حياته في المستشفى في غيبوبة وقلبه معلق بالقرآن والآذان حيث أنه كان مؤذنًا قرابة 40 عامًا وقد توفي وعمره قرابة 120 عاما pic.twitter.com/uK9gvnMaXj
— فايز المالكي (@fayez_malki) January 16, 2020