من جالب خضار إلى رجل أعمال وطباخ شهير.. شاب سعودي يروي قصص فشله ونجاحه

عكس لقاء مصور قصة مواطن شاب تربى في السوق وكافح وجرب ومارس الكثير من الأعمال التجارية والصناعية، إلى أن حقق النجاح، ومن ثم فجأة غير مسار حياته وانتقل لممارسة هوايته التي طالما أحبها.
وقال المواطن ويدعى عبدالله سليمان القنيصي في مقطع فيديو نشره “محمد النحيت” إنه بدأ حياته العملية من عمر 13 عاماً وأنه لم يسعَ للوظيفة، وكان دائماً يحاول الدخول لعالم الأعمال والتجارة، وجرب عدة أعمال وخسر نحو 30 مرة، غير أن ذلك لم يثنِهِ عن تحقيق حلمه.
وأبان أنه لم يكن يملك أي مبالغ مالية، وأنه كان يستدين ويسدد ديونه، لافتاً إلى أن أول عمل يمارسه كان جلب الخضار وبيعه في الأسواق، وبعدها قام بفتح محل للخضار، ومن ثم تحول إلى المجال الصناعي، وبعد فشله انتقل للعمل كمعقب لمدة 4 سنوات تقريباً.
وأوضح أنه بعد الكثير من التحولات والصعوبات التي واجهها أصبح الآن صاحب أحد أكبر مراكز صيانة سيارات “اللكزس” في المملكة، وعدد من المشروعات.
وأبان أنه اتجه في الآخر لممارسة إحدى أحب هواياته وهي الطبخ في المخيمات والرحلات البرية، مبيناً أنه يروج لأعماله عبر تطبيق “سناب شات”، وأن عدد مشاهدات فيديوهاته عن الطبخ وصل إلى أكثر من 50 مليون مشاهدة، وبات لديه العديد من عقود الرعاية مع شركات كبرى.
وفق “أخبار 24”.