نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > من جالب خضار إلى رجل أعمال وطباخ شهير.. شاب سعودي يروي قصص فشله ونجاحه
16/01/2020   5:37 م

من جالب خضار إلى رجل أعمال وطباخ شهير.. شاب سعودي يروي قصص فشله ونجاحه

+ = -
1067

عكس لقاء مصور قصة مواطن شاب تربى في السوق وكافح وجرب ومارس الكثير من الأعمال التجارية والصناعية، إلى أن حقق النجاح، ومن ثم فجأة غير مسار حياته وانتقل لممارسة هوايته التي طالما أحبها.
وقال المواطن ويدعى عبدالله سليمان القنيصي في مقطع فيديو نشره “محمد النحيت” إنه بدأ حياته العملية من عمر 13 عاماً وأنه لم يسعَ للوظيفة، وكان دائماً يحاول الدخول لعالم الأعمال والتجارة، وجرب عدة أعمال وخسر نحو 30 مرة، غير أن ذلك لم يثنِهِ عن تحقيق حلمه.

وأبان أنه لم يكن يملك أي مبالغ مالية، وأنه كان يستدين ويسدد ديونه، لافتاً إلى أن أول عمل يمارسه كان جلب الخضار وبيعه في الأسواق، وبعدها قام بفتح محل للخضار، ومن ثم تحول إلى المجال الصناعي، وبعد فشله انتقل للعمل كمعقب لمدة 4 سنوات تقريباً.

وأوضح أنه بعد الكثير من التحولات والصعوبات التي واجهها أصبح الآن صاحب أحد أكبر مراكز صيانة سيارات “اللكزس” في المملكة، وعدد من المشروعات.

وأبان أنه اتجه في الآخر لممارسة إحدى أحب هواياته وهي الطبخ في المخيمات والرحلات البرية، مبيناً أنه يروج لأعماله عبر تطبيق “سناب شات”، وأن عدد مشاهدات فيديوهاته عن الطبخ وصل إلى أكثر من 50 مليون مشاهدة، وبات لديه العديد من عقود الرعاية مع شركات كبرى.

وفق “أخبار 24”.

من جالب خضار إلى رجل أعمال وطباخ شهير.. شاب سعودي يروي قصص فشله ونجاحه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885083584.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.