وقعت وزارة المالية وبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي المالية، تشمل المستفيدين المدرجين بقوائم الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وقال مساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية عبدالرحمن السكران، إن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الشراكة مع الوزارة لتقديم خدمات مميزة وعروض خاصة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال.
وأضاف أن الاتفاقية تشمل الإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي تشارك بمعرض سكني داخل مقر الوزارة للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”، الذي يشارك فيه كذلك عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي الوزارة بعروض حصرية.
وأبان أن الاتفاقية تتضمن تقديم خدمة المستشار العقاري في المعرض؛ لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل.
من جهته، ذكر المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن سعيد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار مبادرة الإسكان المؤسسي للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.
وأوضح أن وزارة الإسكان تسعى للوصول لجميع المواطنين وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير كل الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.
ولفت إلى أن انضمام وزارة المالية يأتي استكمالاً لاتفاقيات سابقة لوزارة الإسكان مع كل من وزارات العمل، والصحة، والخدمة المدنية، والعدل، و”الاتصالات وتقنية المعلومات”، بالإضافة لوزارات التجارة والاستثمار، و”البلدية والقروية”، والتعليم، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وفق “أخبار 24”.