دعا الأمن العام المواطنين للاستفادة من المهلة الممنوحة لترخيص الأسـلحة والذخائر، حيثُ تنتهي بتاريخ 17 /10 /1441هـ.
وأكد ضرورة الترخيص، تجنباً لتطبيق العقوبات التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت تمديد مهلة السماح للمواطنين بترخيص ما لديهم من أسـلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1440هـ، والعمل على تسليم أسـلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.
وفق “أخبار 24”.