شاهد.. احتجاز متنزهين في إحدى ألعاب مهرجان جازان الشتوي.. و"الدفاع المدني" يباشر

باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن حريق واحتجاز بإحدى الألعاب بمهرجان جازان الشتوي، والواقع بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي: “وردنا بلاغ يوم أمس الأربعاء، عن وجود حريق بإحدى ألعاب المهرجان”.
وأوضح الغامدي أنه بعد مباشرة الموقع اتضح أن الحادثة عبارة عن تآكل بأحد الكفرات التابعة لعربة اللعبة، ما أدى إلى تصاعد دخان، مشيراً إلى أنه تم على الفور إيقاف اللعبة دون حدوث إصابات.
وبين أنه تم إغلاق الموقع على الفور لحين إصلاح العطل وإبلاغ المهندس التابع للموقع بعدم تشغيل اللعبة إلا بعد عمل الصيانة اللازمة لها وفحصها من قبل إحدى الشركات المعتمدة بالفحص، والتأكد من اشتراطات السلامة بالموقع.
احتجاز متنزهين في إحدى ألعاب شتوي #جازان.. و #الدفاع_المدني لـ«#عكاظ»: الدخان نتيجة احتكاك ولا إصابات.
متابعة: خضر خيرات#أن_تكون_أولاhttps://t.co/G5Djf9Exjj pic.twitter.com/5FZSRQ3ZNT
— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) January 16, 2020
وفق “أخبار 24”.