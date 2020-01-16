بالفيديو.. شاب يروي كيف خسر 30 كغ من وزنه خلال مدة قصيرة.. ومبادرة “عش بصحة” تشيد به

أشاد حساب “عش بصحة” -إحدى مبادرات وزارة الصحة- بشاب خسر أكثر من 30 كيلوغراما من وزنه بعد ممارسة رياضة المشي.
وروى الشاب خالد الضبيبي من محافظة طريف تجربته في مقطع فيديو نشره في حسابه على “تويتر”، حيث بين أنه يمارس المشي بمعدل ساعة يوميا ويقطع مسافة من 5 إلى 7 كيلومترات تقريبا.
وأوضح أنه بعد ممارسة رياضة المشي خسر ما يقارب 35 كيلوغراماً من وزنه الذي كان يتجاوز الـ120 كغ، مضيفا أن وزنه الآن بين 80 و90 كغ.
ونصح الشاب الضبيبي الجميع بممارسة الرياضة خاصة المشي، معددا فوائدها الذهنية والجسمية، ودورها في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، كالسكري والضغط. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد أطلقت المشروع الوطني للمشي في جميع مناطق ومحافظات المملكة بعنوان “امش30″، وذلك لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي ورفع معدل الممارسين ومساعدة المصابين والمعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة.
ماشاء الله على خالد، مثال رائع في الاستفادة من المشي 😍💪🏻#امش30 #عش_بصحة https://t.co/6kfvBBcSqk
— عش بصحة #امش30 (@Livewell_MOH) January 16, 2020