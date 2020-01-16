أشادت صحيفة “fcnaija” النيجيرية بمحترف نادي النصر، أحمد موسى، حيث قالت أنه يقوم بموقف إنساني رائع بالإنفاق على 100 طالب للدراسة في جامعة سكاي لاين.
وأضافت: “إجمالي ما يدفعه محترف النصر يصل إلى 2.75 مليون دولار للإنفاق على منح دراسة لـ100 طالب.. مهاجم النصر البالغ من العمر 27 عامًا هو أول نيجيري يسجل هدفين في كأس العالم، بعد تسجيله هدفين أمام الأرجنتين في عام 2014 والعثور على الشباك في الفوز 2-1 على أيسلندا في دور المجموعات”.
وأنهت بقولها: “يدفع أحمد موسى محترف النصر رسومًا لكل طالب كما قام أيضًا ببناء مجمع رياضي قيمته 1.379 مليون دولار في ولاية كانو ، كما يقدم الطعام للأسر والأطفال.. حظى محترف النصر بإشادة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذه البادرة الرائعة”.
وفق “أخبار 24”.