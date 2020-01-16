مشاركة معتز تنتظر القرار الطبي

اجتمع السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مع الجهاز الطبي أمس، لمعرفة امكاينة مشاركة معتز هوساوي مدافع الفريق في التدريبات اليومية بعد تعافيه من الإصابة التي منعته من اللعب في الفترة الماضية.
ووفقاً لمصادر خاصة بـ “الرياضية”، أعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمدافع الدولي السابق للمشاركة في تدريبات فريقه، في حين لم تتأكد بعد مشاركته أمام الوحدة في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع بعد غدٍ.
ويواصل معتز برنامجه التأهيلي واللياقي برفقة مدرب اللياقة، طوال الأيام الماضية في النادي.
ويعاني الأهلي من نقص كبير، حيث يغيب عبد الباسط هندي وعبد الله حسون، إضافة إلى الحارس محمد الربيعي ويوسف الحربي وعبد الرحمن غريب بسبب مشاركتهم الدولية مع المنتخب السعودي تحت 23 عاماً.