كريري يكشف كواليس تعيينه بالهلال.. ويوضح رأيه في الصفقة الجديدة

كشف سعود كريري كواليس توليه منصب مدير الكرة في نادي الهلال، وحقيقة تجديد عقد المدافع علي آل بليهي وبعض اللاعبين، ورأيه بالصفقة القادمة من التعاون مدالله العليان.
وقال سعود كريري في تصريحات تلفزيونية: “قصة عملي في الهلال، تعود لاتصال تليفوني من فهد المفرج وقدم لي فكرة العمل في النادي، وكان هناك إجماع شرفي كبير على تعييني مديرا للكرة في الهلال”.
وتابع: “ورغم صعوبة العمل في الزعيم إلا أنني كنت واثقا من النجاح، وأنا أحب التحدي بطبعي، والبيئة الاحترافية بالهلال أعرفها جيدا كلاعب وتشجع وتساعد من يريد العمل على الأفضل والنجاح في عمله، ولذلك الهلال بالقمة”.
وأضاف: “كل من يعمل بالهلال سيكون مطالبًا بتحقيق البطولة الآسيوية، وصعوبتها تكمن في أنها تأتي مع بداية الموسم، وقمنا بإبعاد اللاعبين عن كافة الضغوطات”.
وواصل: “أشكر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال على ثقته الكبيرة بي، وللعلم فإن أول اجتماع لي معه لم نتطرق لتحقيق اللقب الآسيوي، وهدفنا كان إعادة الفريق لمساره الطبيعي، ونحن فريق عمل متكامل ومجموعة متقاربة في السن، وفهد المفرج أعتبره أحد عوامل التتويج بالبطولة الآسيوية، فقد ذلل كافة الصعوبات ووفر كل ما نحتاجه”.
وأكمل: “أوجه الشكر لكافة أعضاء مجلس إدارة الهلال وأعضاء الجهاز الطبي بالنادي، فالإصابات التي تعرض لها الثنائي عبدالله المعيوف ومحمد كنو كانت قوية للغاية”.
وأردف: “معلومة يجهلها الكثيرون فقد سافر المعيوف بعد إصابته في مباراة السد لإسبانيا بسبب الإصابة، واضطر للسفر إلى دبي قبل لقاء الإياب أمام السد بيوم واحد، وكسب التحدي بالمشاركة في اللقاء، والأمر نفسه لكنو بالنهائي إذ كان هناك تحدٍ مع الجهاز الطبي في سرعة علاجه، وكذلك جميع اللاعبين الذين تواجدوا كالرجال في الميدان”. وفق “كووورة”.
وعن مستقبل لاعبي الهلال وتجديد عقود آل بليهي وغيره أشار: “هذا عالم الاحتراف، وهناك مفاوضات مع اللاعبين، وإدارة الهلال تعرف قدرات اللاعبين جيدا وحريصة على استمرارهم، ولدينا فريق متكامل”.
وبخصوص صفقة لاعب التعاون مدالله العليان، قال: “نتمنى التوفيق له في تجربته معنا، وشراء المدة المتبقية في عقده، وسوف يعمل عليها رئيس النادي، ليتمكن من المشاركة معنا من يناير/كانون الثاني الجاري، وسوف يكون إضافة للمجموعة”.
وأبدى كريري حزنه لما يحدث بناديه السابق اتحاد جدة، وقال: “وضع نادي الاتحاد لا يسر أحد، وللأمانة شيء محزن، ونتمنى عودته لوضعه الطبيعي على جميع الأصعدة، وقادر على ذلك بجماهيره وباللاعبين والإدارة ورجاله بإذن الله”.
واستطرد: “روح الجماعة تظهر في النقاش الذي دار بين سلمان الفرج ومحمد الشلهوب عقب الفوز بلقب الآسيوية، وكانت لفتة إيجابية من الفرج حينما أصر على أن الشلهوب يحمل الكأس”.
وأتم: “عقدي مع الهلال لمدة موسم وأنا رهن إشارة إدارة النادي، وتلقيت عدة عروض قبل مجيئي لنادي الهلال ورفضتها لبعض الأسباب”.