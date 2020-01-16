الهلال يعجل إتمام التعاقد مع مدالله العليان

توصل مجلس إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع مسؤولي التعاون، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مدالله العليان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان الهلال أعلن في وقت سابق التعاقد مع العليان ولكن بداية من الموسم الجديد، قبل أن يعجل بإتمام الصفقة بدءا من يناير/كانون الثاني الحالي.
وجاءت تلك الخطوة في مقابل انتقال حسن كادش لاعب الهلال بصفقة انتقال كامل وإعارة اللاعب ذعار العتيبي لمدة موسم ونصف الموسم إلى صفوف التعاون.
ويعد العليان من أبرز لاعبي التعاون خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 13 مباراة بمختلف البطولات، ولكنه لم ينجح سوى في تسجيل هدف وحيد. وفق “أخبار 24”.
وبشكل عام، شارك العليان بقميص الفريق الأول لنادي التعاون في 83 مباراة بمختلف المسابقات، منذ صعوده إلى الفريق الأول في 2014، وسجل خلالها 3 أهداف.
يذكر أن الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن النصر، الذي خاض مباراة واحدة أكثر.