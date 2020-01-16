فيتوريا يستعين بالشباب.. ويتمسك بموسى

كشفت مصادر “دنيا الرياضة” أن مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا جدد تمسكه بجميع اللاعبين المحترفين الأجانب السبعة للفريق وبقاءهم بما فيهم لاعب منتصف الميدان النيجيري أحمد موسى، على الرغم من الانتقادات الكبيرة التي يواجهها من جماهير النصر وعدم تقديمه المستوى الفني الذي تطمح له.
من جانب آخر استدعى فيتوريا الثلاثي الشاب عبدالرحمن الزير، فواز المطيري، ونواف المطيري للمشاركة في تدريبات الفريق أمس (الأربعاء) الذي أقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، لحرص الجهاز الفني على الاهتمام بالمواهب الشابة، إضافة إلى سد ثغرة النقص في بعض مراكز الفريق.
وكان الفريق “الأصفر” قد ركّز في بداية التدريب على النواحي اللياقية قبل الشروع بالأمور التكتيكية، ومن ثم أجرى مناورة على منتصف الملعب، والتي شارك فيها الثنائي عمر هوساوي وعبدالرحمن العبيد بعد شفائهما من الإصابة التي حرمت الفريق خدماتهما، ولم تتضح الصورة بشكل كامل عن مدى إمكانية وجودهما في مواجهة العدالة غداً (الجمعة) في الأحساء في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين التي سيقودها طاقم تحكيم أجنبي، في الوقت الذي سيجري الفريق اليوم (الخميس) تدريبه الأخير على ملعب النادي قبل ان تغادر بعثة الفريق إلى الأحساء على متن طائرة خاصة تكفلت بها إدارة النادي.