ترأس نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ‏أمس الأربعاء وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح قاعدة برنيس ‏العسكرية على شاطئ البحر الأحمر، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر ‏عبدالفتاح السيسي.‏

وكان الأمير خالد قد وصل أمس إلى مصر، ‏يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض ‏الرويلي، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة برنيس ‏العسكرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمصر الفريق أول ‏محمد زكي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين ‏الشريفين في القاهرة، العميد الركن خليل المنقور، ‏وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين‎.

وشهد نائب وزير الدفاع فعاليات حفل افتتاح قاعدة برنيس ‏العسكرية، وافتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ‏ومناورة تمرين قادر (2020) ، ثم توجه لمركز القيادة والسيطرة، ‏كما شاهد حاملة المروحيات (مسترال) والجزء الثاني من المناورة ‏البحرية‎.

وشدد نائب وزير الدفاع في تصريح عقب حضوره فعاليات ‏الافتتاح على أهمية القاعدة العسكرية التي تبين ما وصلت إليه ‏مصر من تطور في منظوماتها العسكرية حيث ‏تعد هذه القاعدة محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات في نطاق ‏البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية‎.

نائب وزير الدفاع يشهد حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ‏بمصر

نائب وزير الدفاع يشهد حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ‏بمصر

نائب وزير الدفاع يشهد حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ‏بمصر

نائب وزير الدفاع يشهد حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ‏بمصر

نائب وزير الدفاع يشهد حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ‏بمصر

نائب وزير الدفاع يشهد حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ‏بمصر

نائب وزير الدفاع يشهد حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ‏بمصر

وفق “أخبار 24”.