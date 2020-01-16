ترأس نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمس الأربعاء وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على شاطئ البحر الأحمر، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي.
وكان الأمير خالد قد وصل أمس إلى مصر، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة برنيس العسكرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمصر الفريق أول محمد زكي، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، العميد الركن خليل المنقور، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وشهد نائب وزير الدفاع فعاليات حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، وافتتاح القاعدة الجوية ومشاهدة العرض الجوي، ومناورة تمرين قادر (2020) ، ثم توجه لمركز القيادة والسيطرة، كما شاهد حاملة المروحيات (مسترال) والجزء الثاني من المناورة البحرية.
وشدد نائب وزير الدفاع في تصريح عقب حضوره فعاليات الافتتاح على أهمية القاعدة العسكرية التي تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية حيث تعد هذه القاعدة محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.
وفق “أخبار 24”.