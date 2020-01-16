اكتست سهول “روضة خريم” في رماح بشرق الرياض باللون الأخضر والنباتات البرية التي جعلت من المنطقة متنفساً للعديد من الأسر وهواة الرحلات البرية للاستمتاع بالأجواء الجميلة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة نمو الأعشاب على مساحات واسعة من المنطقة حولتها إلى بساط أخضر جميل يخلب الأنظار.
وتبعد “روضة خريم” عن مدينة الرياض نحو 100 كلم تقريباً من الناحية الشمالية الشرقية، ويقصدها أهالي العاصمة خاصة في فصلي الربيع والشتاء، وأيام العطل والإجازات لجمال طبيعتها، كما أن البعض يأتي إليها من مناطق أخرى.
ولله الحمد #ربيع روضة #خريم
من الجهة الجنوبية هذا الصباح
الحمد لله على عطائه وفضله وكرمه
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شرح مُفصّل عن أفضل أماكن
في الروضة مع تحديد موقعها
عبر قوقل ماب لمن يرغب
وفقنا الله وإيّاكم لكُل خير pic.twitter.com/38s9ycHnFm
— أبو عبدالمجيد العميم (@aalomaim1) January 15, 2020
وفق “أخبار 24”.