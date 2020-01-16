أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أدنى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم الخميس في المملكة، بحسب بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأوضحت الأرصاد، أن ‏مناطق ‏الجوف والباحة وتبوك وطريف سجلت 5 درجات، وعرعر 4 درجات، فيما جاءت ‏حائل كأبرد المناطق اليوم بـ 3 درجات.‏

وتوقعت هيئة الأرصاد اليوم الخميس أن تنشط الرياح السطحية المثيرة ‏للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على كل من منطقتي ‏مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، وتمتد إلى ‏مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، والأجزاء الغربية من ‏منطقتي الرياض والقصيم. ‏

وأشارت إلى ظهور سحب غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية والشمالية ‏الغربية للمملكة، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة ‏خلال الليل على سواحل تبوك‎ .‎

الارصاد

وفق “أخبار 24”.