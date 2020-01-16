أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أدنى درجات الحرارة التي سُجلت اليوم الخميس في المملكة، بحسب بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وأوضحت الأرصاد، أن مناطق الجوف والباحة وتبوك وطريف سجلت 5 درجات، وعرعر 4 درجات، فيما جاءت حائل كأبرد المناطق اليوم بـ 3 درجات.
وتوقعت هيئة الأرصاد اليوم الخميس أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على كل من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، وتمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.
وأشارت إلى ظهور سحب غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال الليل على سواحل تبوك .
وفق “أخبار 24”.