تعرض نجل الداعية الإسلامي الراحل أحمد ديدات، الناشط المجتمعي يوسف أحمد ديدات لمحاولة اغتيال أمس (الأربعاء)، حيث تعرض لإطلاق نار في الرأس أمام إحدى المحاكم في مدينة فيرولام بجنوب إفريقيا، فيما تضاربت الأنباء حول وفاته.
وذكرت وسائل إعلام محلية ودولية أن يوسف ديدات (65 عاماً) كان في طريقه إلى المحكمة برفقة زوجته قبل أن يطلق رجل النار عليه ويفر هارباً إلى مكان مجهول، ليتم نقل ديدات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبين متحدث باسم الشرطة أن البحث ما يزال جارياً عن الجاني الذي لا تُعرف دوافعه حتى الآن.
وفيما نعت عدة حسابات ونشطاء على موقعي “فيس بوك” و”تويتر” يوسف أحمد ديدات، مؤكدين خبر وفاته ودشنوا وسماً بعنوان “اغتيال يوسف أحمد ديدات”، لم يؤكد أي مصدر رسمي خبر الوفاة، في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام إلى أنه ما يزال في المستشفى يتلقى العلاج في حالة حرجة، نافية أنباء وفاته.
وفق “أخبار 24”.