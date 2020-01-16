نشر مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، عبر حسابه بـ”تويتر”، صورة تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمراء والوزراء في المخيم الشتوي بالعلا.
وأظهرت الصورة كلاً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.
كما ظهر في الصورة أيضاً نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التجارة ماجد القصبي.
وفق “أخبار 24”.