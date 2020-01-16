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أخبار محلية > اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مهربي الفهود.. ومسؤول: سنرفع سقف مخالفات الصيد لـ30 مليون ريال
16/01/2020   8:23 ص

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مهربي الفهود.. ومسؤول: سنرفع سقف مخالفات الصيد لـ30 مليون ريال

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علقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على واقعة ضبط عدد من الفهود بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة، مشيرةً إلى أن استيراد المفترسات يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليه النظام.

وأوضحت الهيئة أنها باشرت الواقعة وقامت باستلام الضبطية، إلى جانب استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، مشددةً على أن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة أو اقتناءها مُخالف للنظام.

بدوره أكد نائب رئيس الهيئة، هاني تطواني، أن الهيئة تعمل على إعداد مشروع شامل للبيئة يصل فيها سقف عقوبات الصيد الجائر إلى 30 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

وأوضح تطواني في مداخلة مع قناة “العربية”، أن الهيئة تعاملت خلال عام 2019 مع 500 مخالفة صيد جائر، قبل أن يجرى إحالة المتورطين فيها إلى المحاكمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مهربي الفهود.. ومسؤول: سنرفع سقف مخالفات الصيد لـ30 مليون ريال

أخبار محلية
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