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اخبار رياضية > بالفيديو.. وكيل هيئة الرياضة يكشف انطباعات المشاركين في رالي داكار وموعد الحفل الختامي
16/01/2020   8:22 ص

بالفيديو.. وكيل هيئة الرياضة يكشف انطباعات المشاركين في رالي داكار وموعد الحفل الختامي

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كشف وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والنشر رجاء الله السلمي، عن انطباعات المشاركين في رالي داكار السعودية، وموعد ومكان حفل الختام.

وقال رجاء الله السلمي في مداخلة لبرنامج “الديوانية” على القناة “السعودية الرياضية”، إن الكثير من المشاركين في الرالي رأوا أن رالي داكار السعودية واحد من أفضل السباقات منذ انطلاقته.

وأضاف أن الجميع ينتظر نهاية الرالي بعد أن مرّ بكل المراحل في مدن مختلفة وتضاريس متنوعة وجغرافيا أذهلت كل المتابعين والمشاركين وأبهرتهم. وفق “أخبار 24”.

وأشار السلمي إلى أن حفل ختام الرالي سيقام يوم غد (الجمعة) في القدية، وسيكون الحفل الأكبر من نوعه على مستوى رالي داكار.

 

بالفيديو.. وكيل هيئة الرياضة يكشف انطباعات المشاركين في رالي داكار وموعد الحفل الختامي

اخبار رياضية
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