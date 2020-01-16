بالفيديو.. مرشدة سياحية توضح ردة فعل الزوار عندما يشاهدونها بالعباءة

قالت مرشدة سياحية في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، إن السياح عندما يشاهدونها بالعباءة يكونون منبهرين وسعداء؛ نظراً لمحافظتها على العادات والتقاليد والثقافة السعودية.
وأوضحت المرشدة السياحية ليان القاضي، التي تعمل في فريق الرواب بالهيئة الملكية ضمن مهرجان شتاء طنطورة، في مقابلة ببرنامج “تم” على قناة “SBC”، أن “صخرة الفيل” من أشهر المعالم السياحية بالمحافظة.
وأضافت القاضي أن المكان يوجد به العديد من الخدمات والمطاعم والمقاهي، واختتمت بترحيبها للزوار باللغة الإنجليزية.
#تم | ليان القاضي: ما هي ردة فعل الزوار للعبايات؟#تم_في_شتاء_طنطورة pic.twitter.com/gVktCaRJg0
— برنامج تم (@TammTalkShow) ١٥ يناير ٢٠٢٠
#تم | ليان القاضي ترحب بـ زوار محافظة #العلا باللغة الإنجليزية.#تم_في_شتاء_طنطورة pic.twitter.com/co3j61yprw
— برنامج تم (@TammTalkShow) ١٥ يناير ٢٠٢٠
#تم | ليان القاضي: أشهر معلم في منطقة #العلا هو صخرة الفيل.#تم_في_شتاء_طنطورة pic.twitter.com/1r8MtXFxuH
— برنامج تم (@TammTalkShow) ١٥ يناير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.