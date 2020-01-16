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أخبار محلية > بالفيديو.. مرشدة سياحية توضح ردة فعل الزوار عندما يشاهدونها بالعباءة
16/01/2020   8:20 ص

بالفيديو.. مرشدة سياحية توضح ردة فعل الزوار عندما يشاهدونها بالعباءة

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قالت مرشدة سياحية في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، إن السياح عندما يشاهدونها بالعباءة يكونون منبهرين وسعداء؛ نظراً لمحافظتها على العادات والتقاليد والثقافة السعودية.

وأوضحت المرشدة السياحية ليان القاضي، التي تعمل في فريق الرواب بالهيئة الملكية ضمن مهرجان شتاء طنطورة، في مقابلة ببرنامج “تم” على قناة “SBC”، أن “صخرة الفيل” من أشهر المعالم السياحية بالمحافظة.

وأضافت القاضي أن المكان يوجد به العديد من الخدمات والمطاعم والمقاهي، واختتمت بترحيبها للزوار باللغة الإنجليزية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مرشدة سياحية توضح ردة فعل الزوار عندما يشاهدونها بالعباءة

أخبار محلية
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