تنبيهات باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة في الرياض ومكة والمدينة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة اليوم (الخميس) على عدة مناطق بينها الرياض والمدينة.
وأوضح النظام الآلي أن منطقة الرياض وخاصةً الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
ولفت إلى أن تلك الحالة ستؤثر على عدة مواقع في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وعسير والجوف.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أجواء المنطقة الشرقية وتحديداً الأحساء والجبيل والخفجي والدمام ستتأثر بحالة الضباب حتى الساعة التاسعة صباحاً.