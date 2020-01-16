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أخبار محلية > “بن حثلين”: المهرجان المقبل للإبل سيقام في سويسرا.. ولدينا المزيد من المفاجآت
16/01/2020   8:18 ص

“بن حثلين”: المهرجان المقبل للإبل سيقام في سويسرا.. ولدينا المزيد من المفاجآت

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، عن إقامة المهرجان المقبل للإبل في سويسرا.

وأوضح “بن حثلين” أن المهرجان المقبل سيقام بسويسرا من أجل تلبية شغف ملاك الإبل الأوروبيين.

ولفت إلى أن هناك المزيد من المفاجآت التي يُحضّرها النادي لملاك الإبل على مستوى المملكة والعالم، مبيناً أن النادي لديه طموح ويسعى إلى العالمية.

ونوه إلى أن النسخة الحالية من المهرجان جرى إدخال العديد من التعديلات عليها وتصحيح الأخطاء التي وقعت في النسخ السابقة. وفق “أخبار 24”.

 

“بن حثلين”: المهرجان المقبل للإبل سيقام في سويسرا.. ولدينا المزيد من المفاجآت

أخبار محلية
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