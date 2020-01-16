“التجارة” تدعو للتوقف الفوري عن استخدام أحد أنواع الأكواب الخاصة بالرحلات

دعت وزارة التجارة والاستثمار إلى التوقف الفوري عن استخدام كوب الرحلات “TROLIGTVIS” من “IKEA”.
وأعلنت الوزارة عن استدعاء 26.958 منتج لتلك الأكواب؛ لوجود مستويات عالية من المادة الكيميائية “DBP” بها، والتي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
“التجارة” تدعو إلى التوقف الفوري عن استخدام كوب الرحلات (TROLIGTVIS) من “IKEA”، وتعلن عن #استدعاء 26,958 منتج
🔻لوجود مستويات عالية من المادة الكيميائية (DBP) قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
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— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ١٥ يناير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.