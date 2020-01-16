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أخبار محلية > “التجارة” تدعو للتوقف الفوري عن استخدام أحد أنواع الأكواب الخاصة بالرحلات
16/01/2020   8:15 ص

“التجارة” تدعو للتوقف الفوري عن استخدام أحد أنواع الأكواب الخاصة بالرحلات

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دعت وزارة التجارة والاستثمار إلى التوقف الفوري عن استخدام كوب الرحلات “TROLIGTVIS” من “IKEA”.

وأعلنت الوزارة عن استدعاء 26.958 منتج لتلك الأكواب؛ لوجود مستويات عالية من المادة الكيميائية “DBP” بها، والتي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تدعو للتوقف الفوري عن استخدام أحد أنواع الأكواب الخاصة بالرحلات

أخبار محلية
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