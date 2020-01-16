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اخبار رياضية > الشعلان.. كيف عاد “المرداسي” بعد أن ثبتت مخالفته ونال عقوبة الإبعاد مدى الحياة؟
16/01/2020   12:59 ص

الشعلان.. كيف عاد “المرداسي” بعد أن ثبتت مخالفته ونال عقوبة الإبعاد مدى الحياة؟

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تساءل الإعلامي والقانوني الرياضي خالد الشعلان عن كيفية عودة الحكم “فهد المرداسي ” بالرغم من قرار لجنة الانضباط والأخلاق بحرمانه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مدى الحياة والرفع لـ “الفيفا” بالقرار.

وكتب الشعلان عبر حسابه الرسمي على تويتر ” بعدَ أنْ ثبتَت مُخالفته ونالَ عقوبةَ الإبعاد مدى الحياة بقرارٍ نهائي قطعي بات…وفق أحكام المادة (٧٧) من لائحة الانضباط…. [[ كــيفَ عــَـاد …؟ ]]

ليرد مغرد على قائلاً” صدرت برائته وانتهى الموضوع ليش تنبش بالموضوع وحسبي الله على كل ظالم”.

ليرد الشعلان ” لجنة الانضباط أصدرت العقوبة بحقه بقرارٍ نهائي، أنتظرك تأتي لي بقرارٍ يتعلق ببرائته ولك مني وله إعتذار هنا وفي التلفاز “. وفق “المرصد”.

الشعلان.. كيف عاد “المرداسي” بعد أن ثبتت مخالفته ونال عقوبة الإبعاد مدى الحياة؟

اخبار رياضية
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