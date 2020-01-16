الشعلان.. كيف عاد “المرداسي” بعد أن ثبتت مخالفته ونال عقوبة الإبعاد مدى الحياة؟

تساءل الإعلامي والقانوني الرياضي خالد الشعلان عن كيفية عودة الحكم “فهد المرداسي ” بالرغم من قرار لجنة الانضباط والأخلاق بحرمانه من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مدى الحياة والرفع لـ “الفيفا” بالقرار.
وكتب الشعلان عبر حسابه الرسمي على تويتر ” بعدَ أنْ ثبتَت مُخالفته ونالَ عقوبةَ الإبعاد مدى الحياة بقرارٍ نهائي قطعي بات…وفق أحكام المادة (٧٧) من لائحة الانضباط…. [[ كــيفَ عــَـاد …؟ ]]
ليرد مغرد على قائلاً” صدرت برائته وانتهى الموضوع ليش تنبش بالموضوع وحسبي الله على كل ظالم”.
ليرد الشعلان ” لجنة الانضباط أصدرت العقوبة بحقه بقرارٍ نهائي، أنتظرك تأتي لي بقرارٍ يتعلق ببرائته ولك مني وله إعتذار هنا وفي التلفاز “. وفق “المرصد”.