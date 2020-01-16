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اخبار رياضية > رسميًا .. الاتحاد يعلن تعاقده مع التونسي أنيس البدري
16/01/2020   12:58 ص

رسميًا .. الاتحاد يعلن تعاقده مع التونسي أنيس البدري

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أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع التونسي أنيس البدري لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” مقطع فيديو يعلن فيه عن التعاقد مع المهاجم التونسي.

واستعرض اللاعب خلال الفيديو مسيرته الاحترافية التي بدأت في أولمبيك اليوناني ثم إيلي الفرنسي ومنه إلى موكرون البلجيكي، قبل الانتقال إلى الترجي. وفق “أخبار 24”.

ووجه اللاعب رسالة للجماهير عبر فيها عن سعادته بالانضمام إلى الاتحاد، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل إسعادهم.

رسميًا .. الاتحاد يعلن تعاقده مع التونسي أنيس البدري

اخبار رياضية
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