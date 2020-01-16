الاتحاد يتعادل بصعوبة مع أوليمبك آسفي المغربي بجدة

شهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مساء اليوم الأربعاء، مباراة جمعت فريق الاتحاد وضيفه المغربي أولمبيك آسفي ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.
وانتهت المباراة بسقوط الاتحاد في فخ التعادل مع الفريق المغربي بهدف لكلٍ منهما، حيث بادر لاعب أوليمبك آسفي أيوب الكعداوي بتسجيل أول أهداف المباراة.
فيما تمكّن الاتحاد من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وذلك بهدف أحرزه لاعب الوسط عبدالإله المالكي، ويلتقي الفريقان يوم 15 فبراير المقبل لتحديد الفريق المتأهل. وفق “أخبار 24”.