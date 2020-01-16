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أخبار محلية > “البنوك السعودية”: هذه الحالات مستثناة من إجراءات السداد المبكر للقروض
16/01/2020   12:56 ص

“البنوك السعودية”: هذه الحالات مستثناة من إجراءات السداد المبكر للقروض

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كشفت البنوك السعودية في بيانٍ لها أمس الثلاثاء، أن هناك حالات مستثناة من إجراءات السداد المبكر للقروض، وذلك وفقاً للمادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

وأوضحت أن المادة تتيح للمستفيد تعديل سداد مبلغ التمويل في أي وقت باستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري، وذلك إذا نصَّ العقد الموقع بين شركة التمويل والحاصل عليه على ذلك.

واشترطت ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، على أن تحصل شركة التمويل على تعويض من المستفيد، إذا كانت كلفة الاستثمار بما لا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. وفق “أخبار 24”.

ويحق لشركة التمويل الحصول على تعويض، إذا كان ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، بشرط أن تكون دفعت لذلك الطرف ولم يعوِّض المستفيد جهة التمويل بدفعات موثقة في الملف.

كما يحق لها طلب التعويض من المستفيد في حالة السداد المبكر، في حالة عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث، أو أن تُحْسَبَ بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل.

“البنوك السعودية”: هذه الحالات مستثناة من إجراءات السداد المبكر للقروض

أخبار محلية
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