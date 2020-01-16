شاهد.. تمكين نزلاء سجن “الطرفية” بالقصيم من دراسة البكالوريوس والماجستير

استعرض تقرير تلفزيوني الخدمات المقدمة للنزلاء من إدارة سجن الطرفية في القصيم، بالتعاون مع جامعة القصيم، وذلك لتأهيلهم لممارسة حياتهم الطبيعية بعد خروجهم من السجن.
وأوضح التقرير أن النزيل يحصل على شهادة معتمدة من جامعة القصيم، لمرحلة البكالوريوس أو الماجستير وقريباً ستضاف الدكتوراه، مؤكداً أن الشهادة التي يحصل عليها النزيل خالية تماماً من أي معلومات عن قضائه لعقوبة داخل السجن.
وتحدث النزيل قاسم الرويلي، في تقرير برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه يملك خبرة في مجال الموارد البشرية لكنه لا يملك شهادة، مشيراً إلى أن وجوده في السجن ساعده على الدراسة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | شاهد ما يحدث داخل سجن #الطرفية في #القصيم#الراصد pic.twitter.com/n5ydzruD9c
— الراصد (@alraasd) January 15, 2020