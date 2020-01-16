أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية بهيئة الرياضة نتائج المرحلة الثانية من تطبيق المعايير الإدارية والمالية لنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي.
ويحصل كل نادٍ على 20 مليون ريال في الموسم، مقسمة على أشهر، إذا طبق إجراءات الحوكمة ومعاييرها، حيث أوضحت النتائج تأهل كل الأندية للحصول على الدعم بعد تقييم شهر ديسمبر 2019م، وحصولها على تقييم يزيد على 2.5 من 5 نقاط.
وحصلت الأندية وفقا للتقييم على النقاط التالية: الفتح: 4.64 نقطة، الأهلي: 4.20، الشباب 4.14، الهلال: 4.09، الفيحاء: 4.04، الفيصلي: 3.97، النصر: 3.89، الرائد: 3.86، الحزم: 3.47، التعاون: 3.43، الوحدة: 3.39، أبها: 3.37، الاتحاد: 3.28، الاتفاق: 3.15، ضمك: 3.14، العدالة: 3.10.
وفق “أخبار 24”.