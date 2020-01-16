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أخبار محلية > برنامج نيوم للابتعاث الداخلي يشهد إقبالاً كبيراً قبل انتهاء فترة التسجيل
16/01/2020   12:53 ص

برنامج نيوم للابتعاث الداخلي يشهد إقبالاً كبيراً قبل انتهاء فترة التسجيل

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قالت شركة نيوم اليوم (الأربعاء)، إن برنامج “نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف” شهد إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقه في 8 يناير حتى قبل ثلاثة أيام من انتهاء فترة التسجيل التي ستنتهي السبت القادم.

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في الشركة، المهندس محمد التويجري، أن عدد المتقدمين للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني بلغ 8144 متقدمًا بحلول ظهر اليوم، مهيبا بأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم إلى المسارعة بالتسجيل نظرًا لاقتراب انتهاء الفترة.

وأكد التويجري أن الأولوية لأبناء منطقة نيوم بمختلف محافظاتها ومدنها وقراها، مشيراً إلى أن البرنامج يُعد فرصة كبيرة لأبناء المنطقتين.

يُذكر أن البرنامج يهدف إلى توفير منح دراسية وفرص عمل في وظائف إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية لأبناء وبنات المنطقتين. وفق “أخبار 24”.

ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني (https://www.neom.upm.edu.sa/)، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.

برنامج نيوم للابتعاث الداخلي يشهد إقبالاً كبيراً قبل انتهاء فترة التسجيل

أخبار محلية
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