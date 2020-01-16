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أخبار محلية > لتعزيز الصحة العامة.. إطلاق المشروع الوطني للمشي في جميع المناطق
16/01/2020   12:52 ص

لتعزيز الصحة العامة.. إطلاق المشروع الوطني للمشي في جميع المناطق

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أطلقت وزارة الصحة المشروع الوطني للمشي في جميع مناطق ومحافظات المملكة بعنوان “امش30″، وذلك لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي ورفع معدل الممارسين ومساعدة المصابين والمعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوضح مدير عام التسويق والتوعية بالوزارة المهندس، أنس الحميد، أن هذه المبادرة تتضمن مشاركة العديد من المدارس والجامعات، وتطبيقا لحساب عدد الخطوات، وإقامة فعالية السعودية تمشي في اليوم الوطني للمشي الذي يصادف 5 مارس 2020م.

ولفت إلى أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة بالشراكة مع عدد من الجهات في المدن والمحافظات، أبرزها: مسابقة تحدي المشي، وتعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات لا تقل عن 8000 خطوة يومياً.

وأكد أنه سيتم تكريم الفائزين بجوائز تحفيزية بشكل شهري في نهاية المسابقة، ويتم الاشتراك في المسابقة عن طريق تحميل التطبيق والتسجيل فيه.

وزارة الصحة تطلق المشروع الوطني للمشيوزارة الصحة تطلق المشروع الوطني للمشي

وزارة الصحة تطلق المشروع الوطني للمشي

وفق “أخبار 24”.

لتعزيز الصحة العامة.. إطلاق المشروع الوطني للمشي في جميع المناطق

أخبار محلية
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