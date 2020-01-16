المنتخب الأوليمبي يعبر إلى دور الثمانية من بطولة أمم آسيا تحت 23 عاماً

تغلّب المنتخب الأوليمبي اليوم الأربعاء، على نظيره السوري بهدف من دون رد، ليعبر بذلك إلى دور الثمانية من بطولة أمم آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند متصدراً مجموعته بإجمالي 7 نقاط.
وشهد ملعب تاما سات في تايلاند فوز المنتخب الأوليمبي على نظيره السوري، حيث نجح المدرّب سعد الشهري بفضل طريقته الهجومية في الضغط على المنافس وإجباره على البقاء في منطقة الدفاع.
وتمكّن البديل أيمن يحيى خلال الشوط الثاني، من استغلال كرة ساقطة في منطقة المنتخب السوري ليرسلها عرضية إلى فراس البريكان الذي أرسلها بعقبه إلى المرمى في الدقيقة 79 من عمر المباراة.
وفق “أخبار 24”.