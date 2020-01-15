أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – اليوم (الأربعاء) – عن إطلاق الواجهة الجديدة لموقع الخدمات الإلكترونية لقطاع العمل.
وتتميز الواجهة الجديدة بتوحيد التصميم لجميع الخدمات الإلكترونية، كما توفر لوحة تحكم يمكن للمستفيد من خلالها تخصيص بعض العناصر للوصول السريع.
كما تسهّل الواجهة الجديدة التنقل بين بوابة خدمات المنشآت والأفراد، وتضمّ كذلك قائمة جانبية موحدة تتيح بسهولة الوصول إلى المنشآت والاستعلامات والمفضلة والبحث السريع.
ويمكن لأصحاب المنشآت تجربة النسخة الجديدة من الموقع عبر الرابط (https://mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx).
ويأتي إطلاق الواجهة الجديدة ضمن مشاريع الوزارة للتحول الرقمي وتطوير تجارب العملاء عبر تقليل الزمن المستغرق لتقديم الخدمات ورفع نسبة الأتمتة.
وفق “أخبار 24”.