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أخبار محلية > “الخدمة المدنية” تحول نحو 10 ملايين سجل إداري بأنظمتها إلى 52 مؤشرا وتقريرا لحظيا
15/01/2020   5:42 م

“الخدمة المدنية” تحول نحو 10 ملايين سجل إداري بأنظمتها إلى 52 مؤشرا وتقريرا لحظيا

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أنهت وزارة الخدمة المدنية تحويل أكثر من 10 ملايين سجل إداري بأنظمتها لموظف على رأس العمل أو متقاعد أو باحث عن عمل أو وظائف أو معاملات إدارية، لـ52 مؤشرا وتقريرا لحظيا.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهاتها لتحقيق “الاستثمار الأمثل في البيانات” والتحول الرقمي.

وتمكنت الوزارة عبر عمليات التحول الرقمي إلى الاستثمار الأمثل في البيانات، وبناء “بنك معلوماتي” يحتوي على بيانات منظمة ومترابطة، من تكوين بناء مؤشرات وتقارير تسهم في صناعة ودعم القرارات المبنية على معلومات دقيقة وصحيحة. وفق “أخبار 24”.

وعملت الوزارة على تعزيز تلك المعلومات والسجلات الإدارية، وذلك بالربط مع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال مركز التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”.

“الخدمة المدنية” تحول نحو 10 ملايين سجل إداري بأنظمتها إلى 52 مؤشرا وتقريرا لحظيا

أخبار محلية
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