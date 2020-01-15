“الصحة” تطلق “دليل الأدوية” على الهواتف الذكية

أطلقت وزارة الصحة نسخة دليل الأدوية على الأجهزة الذكية، للممارسين الصحيين في الوزارة، كما يوفر بعض الخدمات للمرضى.
ويشتمل الدليل على 1500 دواء بمسمى علمي، و2000 دواء بمسمى تجاري، إضافة إلى رابط خاص بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالأدوية بأكثر من 15 لغة.
ويتيح الدليل للممارس الصحي استخدام المنصة للدخول على الأدوية المدرجة في دليل الوزارة، إلى جانب تمكين الممارس الصحي من وصف الدواء وصرفه بأمان، كما يوفر له جميع أنواع الأدوية المعتمدة وخصائص هذ الأدوية والأعراض الجانبية لها، وتقديم الخدمات للمارس الصحي في المجالات البحثية.
وينقسم دليل الأدوية إلى ثلاثة أجزاء:
الأول: محرك بحث لدليل أدوية الوزارة، محدث بشكل دائم لكل التغيرات والإضافات مع تحديد حالة الدواء، جديد، أو مقيد، أو مركزي. وفق “أخبار 24”.
الثاني: وهو مايكروميدكس لمعلومات الأدوية المعتمدة عالمياً.
الثالث: يتضمن معلومات سهلة الفهم موجهة للمريض، تشمل الحالات المرضية والأدوية التي يتم صرفها لها، ويمكن للطاقم الطبي الاستفادة منها في مختلف العيادات والتخصصات.