إلغاء ما تبقى من المرحلة العاشرة من رالي داكار بسبب الأحوال الجوية

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2020 إلغاء ما تبقى من المرحلة العاشرة من السباق (حرض – الشبيطة).
يأتي قرار اللجنة بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصاً على سلامة المتسابقين، وذلك بعد أن قطعوا مسافة 354 كيلومترًا.
وأشارت اللجنة إلى أن المتسابقين سيتابعون القيادة بحذر نحو الشبيطة تمهيداً لمرحلة الغد.
يذكر أن السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل حسم المرحلة التاسعة من رالي السيارات أمس، بفارق 15 ثانية فقط عن صاحب المركز الثاني القطري ناصر العطية، بينما تأخر الإسباني كارلوس ساينز متصدر الترتيب العام لينهي المرحلة الخاصة في المركز الخامس. وفق “أخبار 24”.
ولم تؤثر نتيجة المرحلة على الترتيب العام الذي استمر ساينز في تصدره، وتمكن العطية من تقليص الفارق مع السائق الإسباني إلى 24 ثانية فقط، لتشتعل المنافسة على الصدارة مع تبقي ثلاث مراحل فقط على نهاية السباق.