الاتحاد يحسم صفقة العبسي خلال ساعات

تحسم إدارة نادي الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة صفقة انتقال قائد فريق التعاون، المدافع الدولي ولاعب العميد السابق طلال العبسي.وتأتي هذه الصفقة في إطار تدعيم الإدارة الاتحادية لخط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن وقعت مع المحترف البرازيلي برونو أوفيني الذي تعاقدت معه الإدارة أمس الأول.
من جانب آخر اقترب الاتحاد من التعاقد مع الدولي أنيس البدري لاعب الترجي التونسي، وسيتم التوقيع إما بشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، أو بالنظام الذي يجيز له التوقيع لأي نادٍ في حال دخوله الفترة الحرة.
تين كات: شعارنا اليوم الفوز فقط
على صعيد آخر ناشد مدرب فريق الاتحاد تين كات جماهير العميد بالحضور ودعم اللاعبين في مباراة اليوم الهامة أمام أولمبيك آسفي المغربي ضمن ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الأمس في قاعة المحاضرات في مدينة الملك عبداالله الرياضية .وفق “المدينة”.
بجدة.
وقال تين كات: «أتمنى عودة جماهيرنا للحضور في الملعب ودعمهم ووقوفهم معنا، فنحن لن نستطيع فعل شيء بدون وقفتهم، وبكل تأكيد هم لن يتخلوا عنا».
وعن الجوانب الفنية للمباراة، قال: «فريق آسفي يملك لاعبين ذوي جودة عالية، وبكل تأكيد ستكون مباراة ممتازة من الطرفين، وسألعب من أجل الفوز ففط».
وعن غياب المحترف الصربي أليكسندر بريجوفيتش، قال: «غياب اللاعب بيرجوفيتش عن التدريبات خلال الأيام الماضية بسبب ظروف عائلية وهذا الذي أعرفه للآن».