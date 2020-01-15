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اخبار رياضية > آل عباس لـ «أبها»: أعيدوني للنصر
15/01/2020   1:26 م

آل عباس لـ «أبها»: أعيدوني للنصر

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أحدث تعاقد إدارة نادي أبها مع المهاجم الأردني معاذ عفانة لتمثيل صفوف الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلاف بين صالح آل عباس والجهاز الفني في الفريق بقيادة التونسي عبدالرزاق الشابي، نظرا لعدم منح آل عباس الفرصة الكافية مع الفريق ومشاركته بدقائق قليلة فقط طوال الفترة الماضية. وقيدت إدارة أبها عفانة لاعب المواليد الذي مثل أندية- الفيحاء، النهضة، الشعلة، القيصومة، والعروبة، في الـعاشر من كانون الثاني (يناير) الحالي حتى نهاية الموسم، حيث شارك أمام الأهلي أمس الأول في ختام الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت مصادر لـ”الاقتصادية” آن آل عباس المعار من النصر حتى نهاية الموسم الحالي ينوي الاجتماع بإدارة النادي والجهاز الفني لتحديد مصيره إما بمنحه المشاركة لدقائق كما هو متفق عليه أو إلغاء قرار إعارته وإعادته لناديه النصر. وأضاف المصدر “بداية الشرارة بين آل عباس ومدربه التونسي الشابي عندما احتفل الأول بهدفه خلال لقاء الفريق بنظيره الفيحاء ضمن الجولة السابعة من المسابقة بطريقة زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الحالي أثار حفيظة المدرب كونه يلعب لأبها ومن تلك الاحتفالية لم تعد العلاقة جيدة بين الطرفين”.

وينتظر أن تحسم الأيام القليلة المقبلة مصير آل عباس بعد اجتماع إما بإعادته لتمثيل الفريق أو العودة لناديه النصر.

آل عباس لـ «أبها»: أعيدوني للنصر

اخبار رياضية
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