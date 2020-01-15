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اخبار رياضية > النصر يضم المواليد.. ويستفسر
15/01/2020   1:26 م

النصر يضم المواليد.. ويستفسر

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كشفت مصادر خاصة عن أن إدارة نادي النصر، سترسل خطابًا رسميًّا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستفسار عن مشاركة الثلاثي مختار علي، وعبد الفتاح آدم، وأيمن يحيى بوصفهم لاعبين سعوديين.

وأضافت المصادر نفسها، أن النادي العاصمي ضمَّ الثلاثي إلى القائمة الأولية، التي رُفعت إلى اللاتحاد الآسيوي، من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.

وينتظر النصراويون ردَّ الاتحاد الآسيوي لاتخاذ القرار من قِبل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، قبل رفع القائمة النهائية في فبراير المقبل.

ويشارك الثلاثي في المسابقات المحلية “دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر” بوصفهم لاعبين سعوديين.

من جهته، أوضح لـ “الرياضية” مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نظيره الآسيوي، نظَّم ورشة عمل قبل البطولة لجميع الأندية المشاركة، شرح فيها أنظمة البطولة، ولوائحها، وردَّ على جميع استفسارات الأندية.

وقال: “الأندية رفعت قوائمها، وهي تعلم أنظمة الاتحاد الآسيوي، ونحن في اتحاد القدم لم نخاطبها بشأن تسجيل اللاعبين المواليد، إذ يحق للأندية مخاطبة الاتحاد الآسيوي مباشرةً، وإذا كان هناك ردٌّ ما، فسيتم إشعارنا بصورةٍ منه فقط”. مشيرًا إلى أن اللائحة تنصُّ على أن يحمل لاعب المواليد الهوية الوطنية، إضافة إلى جواز السفر، وإرفاقهما مع بعضهما بعضًا.

النصر يضم المواليد.. ويستفسر

اخبار رياضية
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