مدافع يخلف ساريتش في الأهلي

علمت “دنيا الرياضة” أن إدارة النادي الأهلي ستستغني عن لاعب وسط الميدان الدولي البوسني الفيس ساريتش في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد المستوى غير المقنع الذي قدمه مع الفريق، وتشير المصادر إلى التوجه بجلب مدافع أجنبي للفريق.
ولا يحظى ساريتش بثقة الأهلاويين من بداية الموسم الحالي، وإمكانية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية واردة بنسبة كبيرة على الرغم من أنه وقع عقداً لمدة ثلاثة أعوام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
من جهة أخرى، أبدى مدرب الفريق الكروي الأول السويسري كريستيان غروس سعادته البالغة بعد أن حقق فوزا مهما على ضيفه أبها بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول من أمس (الاثنين)، في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال: “كانت مباراة صعبة، خاصة وأن الفريق المنافس لم يخسر من شهر نوفمبر الماضي، لذلك سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث”. وأضاف “سعيد بالثنائي عمر السومة ودجانيني وتسجيلهما الأهداف الثلاثة في مواجهة أبها وشكل الثنائي خطورة كبيرة طوال أحداث المباراة، إذ لعب دجانيني خلف السومة”. وفق “الرياض”.
وتابع: “ليس لدينا أي خيار سوى الفوز في جميع اللقاءات المقبلة، والهدف الذي سجل في مرمانا جاء من كرة ثابتة خاصة مع ميزة الفريق المنافس في اللاعبين طوال القامة”.
واختتم: “دجانيني شعر بآلام خفيفة في العضلة الخلفية لذلك فضلنا إراحته في الشوط الثاني وكانت فرصة لمنح اللاعب الجديد ماركو مارين بعض الوقت إذ قدم مباراة مميزة واستطاع صناعة الهدف الثالث”.
من جهة ثانية، نجح صانع الألعاب الألماني ماركو مارين في أول مشاركة رسمية مع الفريق الكروي الأول في صناعة الهدف الثالث للأهلي والذي سجله المهاجم السوري عمر السومة إذ نجح السومة في هز شباك 20 فريقا في الدوري من أصل 22 فريقا لعب أمامهم باستثناء فريقي أحد والعدالة، كما أن السومة وصل للهدف 112 في 119 مباراة له في الدوري.