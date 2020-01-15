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أخبار محلية > محكمة أمريكية تعين طالبة مبتعثة للعمل لديها بمسمى مساعد قاضٍ
15/01/2020   8:25 ص

محكمة أمريكية تعين طالبة مبتعثة للعمل لديها بمسمى مساعد قاضٍ

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قالت إحدى المبتعثات في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم قبولها للعمل في السلك القضائي الأمريكي كمتطوعة تحت مسمى مساعد قاضٍ.

وأوضحت المبتعثة هيا الشمّري التي تحضر الدراسات العليا في القانون بأمريكا عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه تم قبولها للعمل كمتطوعة في محكمة أمريكية بمسمى مساعد قضائي، مشيرةً إلى أنها حققت أحد أهم أهدافها في 2020.

يُشار إلى أن الشمّري خريجة كلية الحقوق في جامعة الملك سعود، وباحثة قانونية، ودرست في الدبلوم العالي، ومبتعثة لإكمال الدراسات العليا في القانون، إضافة إلى ممارسة المحاماة. وفق “أخبار 24”.

محكمة أمريكية تعين طالبة مبتعثة للعمل لديها بمسمى مساعد قاضٍ

أخبار محلية
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