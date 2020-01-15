أكد الشاعر خالد المريخي أن قرار اعتزاله الشعر الغنائي نهائي ولا رجعة فيه، وذلك خلال رده على سؤال وجه له على “تويتر” حول إمكانية العدول عن قرار الاعتزال.
وظهر المريخي في مقطع فيديو نشره الصحفي صلاح مخارش عبر “تويتر”، أكد خلاله أنه ترك الشعر الغنائي لوجه الله تعالى، ومن ترك شيئاً لوجه الله عوضه الله خيراً منه.
يذكر أن الشاعر المريخي كان قد أعلن في وقت سابق اعتزاله النهائي للشعر الغنائي وذلك خلال زيارته لبيت الله الحرام.
يُشار إلى أن خالد المريخي (45 عاماً)، يعد من أبرز الشعراء الذين نجحوا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة؛ حيث كانت له ثلاثة دواوين صوتية وديوان مقروء، إلى جانب تعاونه مع عدد من المطربين أبرزهم نوال الكويتية وراشد الماجد ومحمد عبده.
وفق “أخبار 24”.