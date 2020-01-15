بالفيديو.. غروس: لا أريد رحيل المؤشر وعدد الأجانب أكثر من اللازم

أكد السويسري كريستيان غروس، المدير الفني لفريق الأهلي، أنه لا يرغب في رحيل اللاعب سلمان المؤشر عن الفريق، مشيراً إلى أنه لا يعلم شيئاً عن أي عروض مقدمة للاعب ولا يستطيع رؤيته يغادر الفريق.
وقال غروس في لقائه ببرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إنه يرى أن وجود 7 لاعبين في كل فريق من فرق الدوري أكثر من اللازم، مضيفاً أنه مع تخفيض عدد اللاعبين الأجانب والأنسب بالنسبة له هو 5 لاعبين.
وأضاف أنه لا يوجد مشكلة فنية مع عمر السومة أو دجانيني؛ فهما مهاجمان مميزان وسينجحان في التأقلم معاً لكنهما بحاجة لبعض الوقت، مبيناً أن الفريق يتحسن ببطء. وفق “أخبار 24”.
وأوضح غروس أن مباراة أبها كانت الأفضل منذ عودته للأهلي، مشدداً على أن الفريق ليس بعيداً عن المركز الأول وأنه يعمل على تصحيح الأمور.
كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، لـ #في_المرمى : السومة ودجانيني يستطيعان اللعب سوياً.. ومارين تعاقد جيد pic.twitter.com/rPNKXlnDJ2
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 14, 2020
#غروس يفضّل تقليص عدد الأجانب ولا يرغب برحيل سلمان المؤشر#في_المرمى pic.twitter.com/i61S99ChL7
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 14, 2020