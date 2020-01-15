خادم الحرمين يوافق على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتضمن القرار تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين.
وشملت الموافقة تجديد عضوية كلٍ من الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والدكتور زهير بن صلاح العبدالجبار، والدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي، لمدة ثانية في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
كما تضمنت الموافقة على تعيين كلٍ من الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، والدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، والدكتور أيمن بن أسعد عبده، كأعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد العيسى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده على الدعم المستمر والدائم لقطاع التعليم عمومًا ولهيئة تقويم التعليم والتدريب خصوصًا، ودعم مشروعاتها التطويرية الهادفة إلى تقويم التعليم والتدريب وتحسين جودتهما.
وتعمل الهيئة على تقويم التعليم والتدريب واختيار الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة للمشاركة في حوكمة أعمالها بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.