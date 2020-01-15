“المالية” تعلن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية والفنية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 3/ 4/ 1441هـ.
ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 66 مواطناً ومواطنة إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (المبنى الثالث، الدور الثاني، مكتب 45) بمقر الوزارة في مدينة الرياض بدءاً من الأحد 17 /5 /1441هـ لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل.
ودعت الوزارة المعنيين لاصطحاب الوثائق المطلوبة للتوظيف، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم: 0118218969. حسب “أخبار 24”.
يُذكر أن هذه الوظائف على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، والفئات المستهدفة بالإعلان هي: خريجو المعاهد التخصصية، وخريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجو درجتي البكالوريوس والماجستير.