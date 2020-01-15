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أخبار محلية > “المالية” تعلن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية
15/01/2020   12:42 ص

“المالية” تعلن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية

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أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية والفنية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 3/ 4/ 1441هـ.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات البالغ عددهم 66 مواطناً ومواطنة إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية (المبنى الثالث، الدور الثاني، مكتب 45) بمقر الوزارة في مدينة الرياض بدءاً من الأحد 17 /5 /1441هـ لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل.

ودعت الوزارة المعنيين لاصطحاب الوثائق المطلوبة للتوظيف، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم: 0118218969. حسب “أخبار 24”.

يُذكر أن هذه الوظائف على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، والفئات المستهدفة بالإعلان هي: خريجو المعاهد التخصصية، وخريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجو درجتي البكالوريوس والماجستير.

أسماء المرشحين والمرشحات

“المالية” تعلن أسماء المرشحين بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية

أخبار محلية
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