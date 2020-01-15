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أخبار محلية > الخرطوم تشهد تمرداً عسكرياً.. والسفارة السعودية تحذّر من الاقتراب من مواقع العمليات الأمنية
15/01/2020   12:39 ص

الخرطوم تشهد تمرداً عسكرياً.. والسفارة السعودية تحذّر من الاقتراب من مواقع العمليات الأمنية

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دعت السفارة السعودية في الخرطوم رعاياها زائري السودان والمقيمين فيه إلى أخذ الحيطة والحذر والبعد عن المواقع التي تشهد عمليات أمنية من السلطات المحلية.

وتشهد الخرطوم أحداثاً قال قائد قوات الدعم السريع محمد حميدتي إن مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش هو المسؤول عنها.

وأضاف حميدتي أن قوش بمساعدة ضباط متقاعدين في جهاز المخابرات هم المسؤولون عن إطلاق النار الكثيف الذي حدث في مقرّين تابعين للمخابرات.

وكان وزير الإعلام السوداني قد صرح بأن الحكومة تعمل على إقناع الوحدات المتمردة بتسليم الأسلحـة.

كما عبرت القوات المسلحة عن رفضها لسلوك المتمردين من جهاز المخابرات، وأكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أنه يثق في قدرة القوات النظامية والقوات المسلحة على السيطرة على الوضع.وفق “أخبار 24”.

الخرطوم تشهد تمرداً عسكرياً.. والسفارة السعودية تحذّر من الاقتراب من مواقع العمليات الأمنية

أخبار محلية
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